Територіальні поступки заради миру: Віткофф пояснив, хто ухвалюватиме це рішення

Стів Віткофф / © Associated Press

Українці мають право на гарантії безпеки, а поступатися територіями чи ні — це рішення тільки українського народу.

Про це заявив представник президента США Стів Віткофф в інтерв’ю Fox News.

«Вони (українці, — ред.) мають зробити так, щоб це ніколи не повторилося. Це їхній обов’язок перед своїм народом. Ми маємо вирішити всі ці питання, але ми це розуміємо», — так спецпосланник Трампа відповів на запитання телеведучого про те, чи варто змусити Україну віддати землі, які Росія ще не захопила.

Віткофф також наголосив, що лише українці можуть ухвалювати подібні рішення.

«Я сподіваюся, що до кінця року або дещо раніше ми можемо знайти ключові компоненти для мирної угоди», — сказав Віткофф, маючи на увазі територіальні питання, гарантії безпеки для України тощо.

Нагадаємо, видання Wall Street Journal написало, що Володимир Путін представив адміністрації президента США Дональда Трампа план припинення вогню в російсько-українській війні в обмін на територіальні поступки з боку Києва.

Зокрема, Україна повинна вивести війська з усієї Донецької області, а Крим має бути визнаний як суверенна територія РФ.

Дональд Трамп заявив європейським лідерам, що війна в Україні може швидко припинитися, якщо президент Володимир Зеленський погодиться віддати Росії весь регіон Донбасу, включаючи території, які зараз не контролюються Москвою.

Президент Володимир Зеленський на тлі повідомлень про можливі територіальні поступки з боку України в обмін на припинення вогню заявив, що Київ не даруватиме нікому своїх земель.

З його слів, відповідь на українське територіальне питання «є вже в Конституції України», а відступати від цього «ніхто не буде і не зможе».

Глава держави також підкреслив, що Україна готова до «реальних рішень, які можуть дати мир».