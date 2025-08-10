Територіальні питання мають обговорюватися за участі України та Європи — Мерц

Фрідріх Мерц / © Associated Press

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц анонсував телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом на тлі майбутньої зустрічі Трампа з президентом Росії Володимиром Путіним на Алясці.

У інтерв’ю Tagesthemen Мерц підкреслив, що Європа активно готується до переговорів разом із американською адміністрацією і наголосив: жодні територіальні питання між Росією та США не можуть обговорюватися чи вирішуватися без участі України та Європи.

“Ми не дозволимо, щоб Україну і європейців залишили осторонь таких важливих рішень”, — заявив канцлер. ʼ

Він також висловив сподівання, що до переговорів буде залучений президент України Володимир Зеленський.

Мерц додав, що наслідки зустрічі на Алясці мають призвести або до посилення тиску на Росію, або до визнання Москвою неможливості продовження війни.

Канцлер сподівається, що саміт завершиться угодою про припинення вогню в агресивній війні Росії проти України.

Крім того, Європейський союз скликає екстрену зустріч через майбутній саміт США і Росії. Представники МЗС обговорюватимуть наслідки майбутнього саміту.