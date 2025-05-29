«Території, нейтральний статус та санкції»: джерела Reuters розповіли про вміст меморандуму Путіна

Кремль / © Associated Press

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Російський диктатор Путін висунув низку умов, без виконання яких мирна угода, на думку Кремля, неможлива.

Про це повідомляє агенція Reuters із посиланням на три анонімні джерела, знайомі з перебігом перемовин.

За словами співрозмовників агентства, Москва вимагає від західних лідерів письмових гарантій про припинення розширення НАТО на схід, а також про офіційне виключення перспектив членства в Альянсі для України, Грузії, Молдови та інших колишніх радянських республік.

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Також Кремль хоче досягти зняття частини санкцій, розв’язання питання заморожених суверенних активів РФ за кордоном, визнання нейтрального статусу України і гарантій захисту прав російськомовного населення.

«Путін готовий до миру, але не за будь-яку ціну», — цитує Reuters одне з високопоставлених джерел, близьких до керівництва РФ.

Після нещодавньої двогодинної телефонної розмови з Дональдом Трампом, Путін нібито заявив про згоду працювати над меморандумом щодо мирної угоди з Україною. Проте, як зазначає агентство, Москва зволікає з підготовкою документа, натомість продовжує військовий тиск на сході України, що викликає занепокоєння в Києві та європейських столицях.

«Якщо Путін зрозуміє, що не зможе досягти миру на своїх умовах, він намагатиметься продемонструвати і українцям, і європейцям через воєнні успіхи, що зволікання тільки погіршить ситуацію», — повідомило джерело.

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Також зазначається, що у разі появи тактичної можливості на фронті, Путін готовий просуватися далі вглиб України. На думку Кремля, Росія здатна воювати ще багато років, незважаючи на економічні труднощі.

«Друге джерело» повідомило, що Путін наполягає на повному приєднанні до складу Росії всіх чотирьох окупованих областей на сході України. За словами джерела, позиція диктатора щодо територіального питання стала ще жорсткішою.

Раніше повідомлялося, що речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий заявив, що Росія зволікає з передачею свого так званого «підготовленого» меморандуму, і це може свідчити про її небажання рухатися вперед у перемовному процесі.

Ми раніше інформували, що міністр оборони Рустем Умєров заявив, що після переговорів у Стамбулі Україна очікувала на так званий «меморандум», в якому російська сторона повинна була описати своє бачення кроків до припинення вогню.

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