Путін та Зеленський / © ТСН

Російський диктатор Володимир Путін використовує Дональда Трампа для того, щоб через США тиснути на Україну. Територіальні поступки — лише приманка, а справжня мета Кремля — всеосяжний мирний договір на російських умовах

Проце сказав політолог Володимир Фесенко.

За словами Фесенка, Путін прагне не лише визнання анексованого Криму, а й інших окупованих регіонів, відмови від НАТО, нейтрального статусу України та великого блоку внутрішньополітичних поступок.

«Путін схиляє Україну через Трампа не просто до територіальних поступок. Територіальні поступки — це не головне, а інструмент, приманка і пастка, яку Росія підкидає американцям. На жаль, американці сприймають це як основну проблему», — сказав Фесенко.

Що вирішилось на Алясці

На офіційних переговорах на Алясці не було конкретних домовленостей про території. Путін озвучив свої «хотілки» Трампу та адміністрації США, але жодних офіційних угод не укладалося. Американці, за словами Фесенка, сприйняли територіальне питання як головну тему, що є пасткою Кремля.

«Другий важливий момент, який слід зазначити. Офіційно на Алясці про території не йшлося. Ми взагалі мало знаємо, що там обговорювалося. Навіть версії безпосередніх учасників цих переговорів Стіва Віткоффа і Марко Рубіо дещо різнилися між собою — хто як сприймав. Безумовно, Путін ставив ці питання, але жодних конкретних офіційних домовленостей на цю тему не було. Тому Путін на Алясці озвучив Трампу і представникам його адміністрації свої „хотілки“ і вимоги. Але далі цього справа не пішла», — додав Фесенко.

Політолог попереджає, що Росія намагається змусити Україну погодитися на капітуляцію та виконати вимоги Кремля, що не задовольняють українську сторону. Території — лише прикриття для більш широких політичних поступок, які Путін хоче нав’язати.

Головна проблема мирних переговорів — не території, а цілі Путіна. Розуміння цього є ключовим для України та партнерів у США, щоб не потрапити у пастку Кремля та зберегти суверенітет країни.

Нагадаємо, представник президента США Стів Віткофф заявив, що російський лідер Володимир Путін нібито готовий до мирного врегулювання. За його словами, участь Путіна в майбутніх переговорах є необхідною для досягнення угоди. Віткофф підкреслив, що російський президент «доклав реальних зусиль для налагодження діалогу», зокрема під час саміту на Алясці.

«Путін справді прагне завершення війни, мирна пропозиція вже на столі», — наголосив він.

Також Віткофф зауважив, що особиста присутність Путіна на переговорах стане ключовою умовою укладання мирної угоди.