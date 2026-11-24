Джаред Кушнер / © Associated Press

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Спецпосланець США Джаред Кушнер розповів про переговори з Росією щодо можливого завершення війни в Україні. Серед обговорюваних сценаріїв були територіальні поступки Києва в обмін на гарантії безпеки за зразком НАТО. Водночас у Кремлі заперечили готовність розглядати таку домовленість.

Про це Кушнер розповів в інтерв’ю New York Magazine.

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За його словами, під час переговорів він порушував питання, чи могла б Україна погодитися на територіальні поступки за умови отримання надійних гарантій безпеки, подібних до передбачених п’ятою статтею НАТО.

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Американський представник стверджує, що російська сторона нібито була готова розглядати таку концепцію. Однак Кремль категорично заперечив це твердження.

Кушнер також окреслив своє бачення майбутнього України після можливого припинення бойових дій. На його думку, за наявності дієвих гарантій безпеки Київ зможе зосередитися на економічному розвитку та повоєнній відбудові.

Водночас плани американського переговорника виходять за межі врегулювання російсько-української війни. Однією зі своїх цілей він називає перезавантаження відносин між Росією та Європою.

В інтерв’ю також згадуються попередні переговори, під час яких Кушнер разом зі Стівом Віткоффом передавав українській стороні початкові пропозиції Москви.

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Російські вимоги виявилися настільки жорсткими, що в Україні їх сприйняли як фактичну вимогу капітуляції.

Попри обговорення різних сценаріїв закінчення війни інформації про погодження територіальних поступок або конкретних гарантій безпеки для України немає.

Гарантії безпеки за зразком НАТО: що пропонують Україні

Нагадаємо, США обговорюють можливість надання Україні гарантій безпеки за зразком п’ятої статті НАТО. За даними Financial Times, Вашингтон навіть запитував Москву, чи погодиться вона на такі зобов’язання перед Києвом.

Водночас 5 стаття НАТО не гарантує автоматичного вступу союзників у війну. Вона передбачає, що напад на одного члена Альянсу вважається нападом на всіх, однак кожна держава самостійно визначає необхідні заходи реагування. Натомість четверта стаття передбачає консультації у разі загрози безпеці союзників.

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Президент Володимир Зеленський наголошував, що Україні потрібні конкретні та довгострокові гарантії, зокрема чітке розуміння можливої присутності військ партнерів. Тим часом Росія продовжує висувати вимоги щодо європейської архітектури безпеки, включно з поверненням НАТО до позицій 1997 року.

Чому гарантії за зразком НАТО можуть виявитися недостатніми та що насправді пропонує Україні Вашингтон — читайте в матеріалі ТСН.ua.

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