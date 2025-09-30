Території в обмін на НАТО: Столтенберг розкрив умову, за якої Зеленський готовий був говорити про поступки

Столтенберг / © Офіс президента України

Колишній генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, який очолював Альянс з 2014 по 2024 рік, розповів, як він наполягав на тому, щоб Президент України Володимир Зеленський розглянув можливість територіальних поступок Росії заради припинення війни.

Про це пише EURACTIV.

Столтенберг навів приклад Фінляндії, яка відмовилася від 10% своєї території в рамках мирної угоди з Йосипом Сталіним під час Другої світової війни.

“Коли я вперше натякнув на "фінське рішення" війни в Україні, Зеленський категорично відкинув ідею поступки будь-яких територій”, — заявив Столтенберг.

Проте, за його словами, з часом позиція українського керівництва почала змінюватися. Зеленський та його радники стали "менш зневажливо ставитися до тимчасової поступки" за однієї ключової умови: нові кордони та безпека України будуть гарантовані її членством у НАТО.

Раніше генеральний секретиар НАТО Марк Рютте розповів, чим закінчиться війна в Україні.