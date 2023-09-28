"Тестування переходу до президентської республіки": Корнієнко пояснив, що мав на увазі

Корнієнко наголосив, що цитата про "перехід до президентської республіки", яка розійшлася Мережею, йому не належить.

Перший віцеспікер Верховної Ради, колишній голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко спростував тезу про "тестування переходу з парламентсько-президентської до президентської республіки", яку йому приписали.

Про це він повідомив у Facebook.

То що насправді сказав Корнієнко

Для підтвердження політик опублікував відео свого виступу. Ось переказ сказаного нардепом.

"Я думаю, що ми останні 600 днів тестуємо зсув нашої парламентсько-президентської моделі в бік більше сильного президента. Тому що завжди була дискусія. В нас ця парламентсько-президентська модель по змінах 2005-2006 року, які вступили в силу в 2006 році. Вона з умовно сильним президентом. Він сильний, але, наприклад, порівнюючи нашу модель із Польщею та Литвою, він слабкіший.

Президент не призначає уряд у нас. Президент не призначає міністрів. Міністрів взагалі призначає коаліція напряму. Це досить така рідкісна форма. Тому фактично виходить міністри некеровані прем‘єром. Така дуже цікава історія. І керування всередині Уряду відбувається законними/підзаконними актами. Це досить великі виклики", – говорив заступник голови ВР.

На його думку, такий виклик українцям треба буде подолати після війни. Корнієнко назвав кілька варіантів:

лишити все, як було;

підсилити президента (це зміни в Конституції певні, вони робляться парламентом або навіть референдумом);

послабити президента (перейти повністю в парламентську демократію, як частина країн Євросоюзу).

За словами віцеспікера, немає ідеальної моделі — є країни з сильним президентом, як Франція, є країни з відсутнім президентом або з номінальним президентом.

"Коли ми говоримо про взаємодію центрального та місцевого рівнів, сильний президент може через своїх призначених префектів, як у Франції, наприклад, або, як у нас керівники обласних адміністрацій, здійснювати нагляд за діями місцевого самоврядування.

Тоді питання бруківки за кілька років відійде, тому що, якщо самоврядування місцеве буде діяти не в межах і спосіб визначених Конституцією і законами — воно буде отримувати весь час від цих представників, грубо кажучи, по голові", — розмірковував Корнієнко.

Корнієнко пояснив, що говорив, і наголосив, що не говорив у своєму виступі:

"1) Про тестування зсуву нашої моделі держуправління в бік більш сильного президента, що пояснюється воєнним станом. Зауважте, про президентську державу/республіку жодного слова я не сказав, відтак цитата, що розійшлась на відомій картинці, не моя!

2) Наводив приклади Польщі та Литви (там, як відомо, сильні парламенти), а не США, як вже мені теж приписують (хоча, і там парламент сильний).

3) І, врешті-решт, говорив про виклик перед суспільством після війни щодо визначення потрібної політичної державної моделі з огляду на майбутні суспільні запити і виклики. Можливо, залишити діючу систему (так, про це я теж говорив) або ж обрати іншу (навіть чисту парламентську) — це буде вибір парламенту або народу на референдумі".

Нагадаємо, що сьогодні, 28 вересня, депутатка Київської міської ради Вікторія Пташник заявила, що перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко під час форуму "Диригенти змін" нібито сказав, що зараз в Україні тестується модель переходу від парламентсько-президентської до президентської форми держави.

Сам Корнієнко спростував ці слова. Оскільки відеозапис заходу спочатку не був опублікований, було важко судити, що ж насправді мав на увазі віцеспікер.