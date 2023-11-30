The Economist опублікував статтю про "конфлікт" Зеленського та Залужного: в ОП відповіли 

Радник голови ОП Михайло Подоляк відреагував на матеріал видання The Economist про нібито погіршення відносин президента Володимира Зеленського і головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Свою заяву Подоляк зробив в ефірі "Радіо Свобода".

Він наголосив, що в українському керівництві відбуваються "ситуативні дискусії", а не конфлікт. З його слів, позиція військових та політичних еліт в Україні консолідована.

"Ми наполягаємо на тому, що конфлікту не існує. Ще раз підкреслюю, що президент Зеленський перебуває в постійній комунікації з паном Залужним. Безумовно є ситуація, коли треба проводити ті чи інші розмови на Ставці з урахуванням того, як просуваються наші наступальні операції, які корективи треба вносити, що треба робити для того, щоб це було ефективніше. Але ще раз підкреслюю – ці спілкування щоденні в робочому форматі", - наголосив представник ОП.

На його думку, перш за все Кремль зацікавлений у внутрішньополітичних конфліктах в Україні.

"Напруженість" між Зеленським і Залужним

У НАТО не вважають, що відмінності у публічних оцінках ситуації на фронті між президентом та головнокомандувачем ЗСУ мають велике значення. Один з чиновників Альянсу наголошує, що Залужний у своїх висловлюваннях виходить з військової перспективи, а Зеленський - з політичної.

Голова ВРУ Руслан Стефанчук спростував інформацію про начебто напруженість між керівництвом України та вищим військовим командуванням. Спікер назвав це "чутками".

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