The Guardian: Зеленський "провалив" свій перший візит до США, Байден "був сердитий"

The Guardian книги Франкліна Фоера, в якій зокрема описуються деталі першої зустрічі Байдена і Зеленського, яка відбулася у вересні 2021 року.

Першу зустріч президента США Джо Байдена і його українського колеги Володимира Зеленського, яка відбулася 2021 року, не можна назвати вдалою.

Про деталі зустрічі в Овальному кабінеті йдеться у книзі американського журналіста і письменника Франкліна Фоера "Останній політик: Всередині Білого дому Джо Байдена і боротьба за майбутнє Америки". Видання The Guardian отримало примірник книги і наводить деталі цієї зустрічі.

Фоер не використовує прямих цитат і не посилається на джерела, повідомляючи про зустріч Байдена і Зеленського 1 вересня 2021 року. Але його видавець стверджує, що книга заснована на "безпрецедентному доступі до тісного внутрішнього кола радників, які оточували Байдена десятиліттями".

Повідомляється, що двом лідерам держав не вдалося встановити взаєморозуміння.

"Навіть найпалкіші симпатики Зеленського в адміністрації Байдена погодилися, що він промахнувся. Це свідчило про те, що попереду назрівали складніші розмови", – процитували журналісти книгу.

У статті зауважують, що Зеленський довго домагався зустрічі в Білому домі. Попередній президент США Дональд Трамп відмовив йому, оскільки той не захотів допомагати копати компромат на його політичних опонентів, серед яких був і Байден. Фоер стверджує, що Зеленський виношував "старі образи після цього епізоду" і "принаймні підсвідомо, здавалося, звинувачував Байдена в приниженні і політичних проблемах, які він пережив".

Автор також каже, що Зеленський вважав Байдена слабким, зокрема через його рішення на початку 2021 року відмовитися від санкцій проти російської компанії, яка будує "Північний потік-2".

Байден погодився на зустріч із Зеленським, але "не був високої думки про нього", – пише Фоер, особливо через дружні стосунки, які президент України встановив з сенатором-республіканцем від Техасу Тедом Крузом через рішення щодо "Північного потоку".

На знак протесту Круз заблокував затвердження кандидатів на посади в Держдепартаменті.

"Розумів він це чи ні, але Зеленський був співучасником цього трюку. Це тхнуло тим, що адміністрація Байдена вважала дилетантством. Правду кажучи, Байден не був високої думки про свого українського колегу", – цитують абзац з книги у The Guardian.

Фоер каже, що Байден, який за президенства Обами працював на посаді віце-президента, "був "довше залучений в українську політику, ніж Зеленський".

Офіційна стенограма виступу Байдена і Зеленського перед журналістами перед їхньою зустріччю в Овальному кабінеті 1 вересня містить декларації про взаємну повагу і спільні політичні цілі. Але, за словами Фоера, як тільки зустріч почалася, Зеленський "здавалося, забув про сумніви Байдена".

Байден очікував виразів вдячності за підтримку США, пише Фоер. Зеленський своєю чергою виклав довгий список вимог, головна з яких – вступ України до НАТО.

Фоер пише: "Розчарування Зеленського затьмарило його здатність до логіки. Після прохання про вступ до НАТО він почав читати лекції про те, що ця організація, по суті, є історичним пережитком, значення якого зменшується. Він сказав Байдену, що Франція і Німеччина збираються вийти з НАТО. Це був абсурдний аналіз і кричуще протиріччя. І це розізлило Байдена".