The Telegraph назвав подію, яка вже 2025-го може стати початком кінця для Путіна

Цілком ймовірно, що Курська область Росії може стати початком кінця для російського диктатора-президента Володимира Путіна вже 2025 року. Російський фронт на цій ділянці видається дуже хитким. Тим часом ЗСУ можуть не просто втриматися на захоплених територіях, а й просунутися вперед.

Про це йдеться у матеріалі британського видання The Telegraph.

Автор матеріалу наголошує, що "фюрер" Путін запевняв російську аудиторію, що поверне території в Курській області ще до Різдва 7 січня. Втім, наступ української армії просувається далі на схід. Тому "все це має вигляд ще одного психологічного удару по його диктатурі".

"Курськ цілком може стати початком кінця для Путіна 2025 року, як це було для Гітлера 1943-го. Схоже, українські війська завдали справжнього удару росіянам у Курську протягом останніх кількох днів. Можливо, 801-ша бригада морської піхоти постраждала настільки сильно, що тепер відійшла з Курського виступу. За оцінками України, загинули сотні вихідців з Північної Кореї, направлених для посилення бригади", – пише The Telegraph.

Автор статті називає Путіна "жахливим воєначальником", який "забув або, найімовірніше, не знає про принципи ведення війни, особливо той, який каже – зміцнюй успіх, а не невдачу".

В матеріалі йдеться також про те, що " Путін може перебувати в режимі виживання після подій у Сирії, ліквідації його правої руки генерала Ігоря Кирилова та рішення України закрити маршрут, що дозволяє Росії продавати газ до Європи".

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявляв неодноразово про важливість Курської операції. За його словами, це є "сильним козирем" в усіх переговорах, і не лише з Росією.

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