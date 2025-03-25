На думку журналіста, переговори і бойові дії, ймовірно, затягнуться на тижні.

Останні заяви російський чиновників, зокрема речника Путіна Пєскова і учасника саудівських переговорів від РФ Карасіна, свідчать про те, що Кремль поставив завдання затягувати переговори щодо війни якомога довше.

Про це йдеться у аналізі кореспондента The Telegraph Роланда Оліфанта.

"Цікаво, складно, але досить конструктивно", – сказав Григорій Карасін. "Технічні переговори, які заглиблюються в деталі", – сказав Дмитро Пєсков. "Взагалі нічого, у всякому разі, поки що", – сказала американська делегація.

"Це мова процедурного болота, а не дипломатичного прориву. А це означає просто бажання затягнути переговори якомога довше", – зазначає журналіст The Telegraph.

Він нагадав, що, за інформацією видання Moscow Times, РФ на переговорах вимагає повного контролю над чотирма областями України: Донецькою, Луганською, Запорізькою та Херсонською.

На думку британського журналіста, росіяни сподіваються, що Дональд Трамп змусить українців поступитися землею в тих регіонах, якими він ще володіє, або вони затягнуть переговори якомога довше в надії заволодіти ними силою. Навіть якщо окупанти не досягнуть своєї мети повністю, кожен зайвий кілометр, який вони захоплююють просто зараз, може бути збережений за РФ в майбутньому.

"Таким чином, час зараз на нашому боці, і ми спробуємо максимально використати його", – повідомило газеті одне джерело.

"Їм (російській делегації – Ред.) доручили придивлятися до кожної коми", – сказав інший співрозмовник.

Умови на полі бою та прогрес за столом переговорів безпосередньо пов’язані. Поки Путін думає, що може отримати більше від першого, він буде тягнути з другим.

За словами журналіста, завдання російської делегації полягає в тому, щоб не дратувати американців прямим "ні", а коли їм не вистачає терпіння, переконати їх, що Україна, а не Росія, викликає затримку.

"Однак поки що американська делегація тримає свої карти прихованими. Єдине, що ми можемо сказати напевно, це те, що переговори, ймовірно, затягнуться на тижні. Так само і бойові дії", – підсумував Роланд Оліфант.

Раніше голова МЗС країни-агресорки РФ Лавров зробив низку заяв щодо результатів перемовин у Саудівській Аравії.

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