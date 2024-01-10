The Time озвучив 10 глобальних ризиків на 2024 рік: серед них - "поділена Україна"

The Time оголосив 10 глобальних ризиків 2024 року: серед них є і "поділена Україна".

Про це пише видання.

Зокрема, у 2023 році великі історії були зосереджені на двох війнах у Європі (Росія проти України) та на Близькому Сході (Ізраїль проти ХАМАС).

"Ці конфлікти розширяться у 2024 році, але третя «війна» — Сполучені Штати проти самих себе — становить найбільший глобальний ризик. І, як завжди, будуть нові історії, які заслуговують більше уваги, ніж вони отримують", - пише The Time.

Серед інших ризиків йдеться і про "поділену Україну". Ось про що йдеться:

"Вторгнення Росії в Україну залишається історичною невдачею. НАТО посилюється новими членами Фінляндією та Швецією. ЄС відкрив процес вступу України в членство, Росія зіткнулася з 11 раундами санкцій, наближаються нові, а половину її суверенних активів було заморожено — гроші, імовірніше, будуть використані для відновлення України. Європа більше не купує російські енергоносії.

Але цього року Україна буде де-факто розділена, і Росія тепер має ініціативу на полі бою та матеріальну перевагу. 2024 рік є переломним моментом у війні: і якщо Україна не розв'язувати свої проблеми з живою силою, не збільшить виробництво зброї та найближчим часом не розробить реалістичну військову стратегію, її територіальні втрати можуть виявитися постійними та цілком можуть збільшитися. Київ сильно постраждав від зменшення політичної та матеріальної підтримки Сполучених Штатів, і перспективи європейської допомоги лише трохи кращі. Україна відчайдушно потребує додаткових військ. З усіх цих причин цього року Київ піде на більші військові ризики, включаючи удари по більшій кількості цілей у Росії, що спровокує безпрецедентну відповідь Росії та може втягнути НАТО в конфлікт", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що США і союзники провели таємну зустріч з Україною щодо мирного плану.