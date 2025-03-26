The Times: угода щодо Чорного моря може стати перемогою Путіна

На думку оглядачів, запропонована угода здебільшого створює сприятливі умови саме для російського експорту.

Перша домовленість про припинення вогню, досягнута за посередництва США під час переговорів у Саудівській Аравії, значною мірою вигідна Кремлю й не передбачає істотних поступок з боку Росії.

Про це повідомляє The Times, аналізуючи наслідки переговорів у Ер-Ріяді.

За офіційною заявою Білого дому, США домовилися з Україною та Росією про заборону застосування сили в Чорному морі та гарантування безпеки судноплавства. Проте видання нагадує, що активні бойові дії в цьому регіоні фактично припинилися ще 2023 року після серії успішних атак ЗСУ, внаслідок яких Чорноморський флот РФ зазнав серйозних втрат і відступив із Криму.

На думку оглядачів, запропоновані умови здебільшого створюють сприятливі умови саме для російського експорту. Україна вже забезпечує відносну безпеку власного зернового коридору, а атаки РФ на порти Одеси та Миколаєва залишаються поза межами угоди.

"Жодних обмежень на удари з боку Росії не передбачено", — зазначив радник президента України Сергій Лещенко, підкресливши, що США не домоглися від Кремля жодних конкретних поступок в обмін на його повернення до міжнародної торгівлі.

Потенційна заборона атак на енергетичні об’єкти також може мати неоднозначні наслідки. З одного боку, це допоможе Україні уникнути нових блекаутів. З іншого — обмеження ударів у відповідь по російських нафтопереробних заводах позбавить Україну важелів тиску на економіку агресора.

Ще одним потенційним здобутком Кремля може стати зняття частини обмежень проти російських банків. Москва вимагає повернення "Россельхозбанка" до платіжної системи SWIFT — відключення від якої було частиною санкцій ЄС ще 2022 року.

Хоча США не уточнили, чи йдеться саме про SWIFT, у заяві Білого дому йдеться про "розширення доступу Росії до фінансових систем". У разі реалізації таких умов це може бути розцінено як серйозна дипломатична перемога Путіна й небезпечний прецедент для послаблення тиску на РФ.

"Росія вже маніпулює досягнутими домовленостями", — заявив президент Володимир Зеленський, застерігаючи західних союзників від надмірної довіри до обіцянок Кремля.

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Наразі не існує жодних ознак, що Росія справді прагне миру. Кремль продовжує наступальні дії на сході України, а речник Путіна Дмитро Пєсков відкрито заявив, що припинення бойових дій найближчим часом не варто очікувати.

МЗС РФ заявило, що жодного прориву в переговорах не сталося, а нову дату для зустрічі зі США ще не визначено.

Попри втрати на полі бою Москва не змінює риторику. Очільник МЗС Сергій Лавров знову озвучив тези про "денацифікацію" України та порівняв дії Заходу з вторгненнями Наполеона і Гітлера. А вже в день початку переговорів у Саудівській Аравії Росія завдала ракетного удару по Сумах — постраждали 88 людей, зокрема 17 дітей.

The Times наголошує: поки США демонструють готовність до компромісу, Кремль не робить жодних кроків у відповідь і використовує ситуацію для просування власних інтересів.

Білий дім заявив лише про свою "відданість" зусиллям щодо повернення викрадених дітей і полонених.

"Для обміну полоненими і повернення дітей одного бажання замало, — зауважив Лещенко. — Незрозуміло, яким чином США збираються допомогти у цьому процесі".