"Ті хоча б бунтують": Кулеба пояснив, чому росіян недоречно називати рабами

Міністр впевнений, що росіяни навіть не тягнуть на звання "суспільства рабів".

Росіяни не вийдуть на протест проти режиму диктатора Путіна, тому що два роки війни та смерть Олексія Навального їх до цього не підштовхнули.

Таку думку висловив голова МЗС України Дмитро Кулеба, інформує Delfi.

Він заявив, що росіяни навіть не тягнуть на "суспільство рабів", бог раби іноді бунтують проти свого рабовласника.

"Російське суспільство іноді називають суспільством рабів ‒ вони покірно слухають все, що їм нав'язує їхній рабовласник Путін. Але навіть раби бунтують. Тому я вважаю, що називати росіян рабами недоречно", - заявив Кулеба.

Він заявив, що наразі нема жодного фактора, який змінив би цю ситуацію.

"Якщо вони проковтнули смерть Навального, то... Але це може змінитися, якщо буде інша ситуація на фронті і всередині Росії. Проте для того, щоб Україна змогла змінити хід подій, нам потрібна зброя", ‒ підкреслив Кулеба.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що аналітик пояснив, навіщо Путіну влаштовувати у Росії теракти напередодні "виборів".

Крім того, ми раніше інформували, що Росія хотіла захопити два українські міста під час зимового наступу, але їй не вдалося.

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