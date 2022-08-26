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Ті, хто думають, що Путіну потрібна лише Україна, – глибоко помиляються - Кулеба

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Ті, хто думають, що Путіну потрібна лише Україна, – глибоко помиляються - Кулеба

Фото: Twitter/Дмитро Кулеба

Президент Росії Володимир Путін атакував Україну ракетами і танками, а країни Європи - штучно створеними цінами на енергоносії, інфляцією і своєю пропагандою.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, - пише Укрінформ.

«Ті, хто думають, що Путіну потрібна лише Україна, – глибоко помиляються. Він атакує Україну ракетами і танками, але так само він атакує Італію високими, штучно створеними цінами на енергоносії, інфляцією і своєю пропагандою. Ми з вами в одному човні», - сказав він.

Україна обов’язково переможе, але цей шлях їй потрібно пройти, щоб не дати Росії, яка є шантажистом, перемогти.

Кулеба додав поінформував, що скоординував з італійським колегою дії щодо неформальної зустрічі міністрів закордонних справ Євросоюзу наступного тижня, де обговорюватимуть санкційний тиск на Росію і загальну європейську політику щодо України у її військовій і фінансовій сферах.

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда заявив, що кремлівський режим і Росія загалом порушили велике табу, яким був жорсткий кордон безпеки весь час після Другої світової війни.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
9389
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