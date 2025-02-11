Ті, хто захоче служити у ЗСУ, повинні будуть пройти поліграф: на кого поширюється новація

Поліграф буде частиною спеціальної перевірки при наборі на службу.

Кабінет міністрів України затвердив вимогу про перевірку на поліграфі для іноземців, які хочуть служити у Збройних силах України.

Про це повідомив депутат Верховної Ради Олексій Гончаренко у Telegram.

"Тепер іноземці та особи без громадянства, які хочуть служити за контрактом у ЗСУ, Нацгвардії чи Держспецслужбі транспорту, проходитимуть перевірку на поліграфі", — написав він.

За його словами, офіційно на перевірки, які включатимуть поліграф, уповноважено Центр рекрутингу іноземців, а поліграф буде частиною спеціальної перевірки при наборі на службу.

Нагадаємо, закон, що дозволяє іноземцям служити на офіцерських посадах, був ухвалений Верховною Радою 10 жовтня.

Раніше ми писали про те, що Рада надала правовий статус іноземцям, які воюють у підрозділах Нацгвардії.

Читайте також: