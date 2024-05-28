"Ти не можеш їм відповісти": Зеленський емоційно висловився про удари по цілях у РФ

Президент зауважив, що Україна не може ризикувати підтримкою партнерів, тому не застосовує їхню зброю по російській території.

Президент Володимир Зеленський назвав несправедливим те, що західні партнери не дозволяють Україні уражати західною зброєю військові цілі на території Росії.

Про це глава держави заявив на пресконференції із прем'єром Бельгії Де Кроо 28 травня.

Зеленський вкотре акцентував, що Україна не має дозволу застосовувати західну зброю для ударів по ворожих цілях на російській території.

Президент повідомив, що держава звертається до партнерів по дозвіл уражати військові цілі на території РФ західною зброєю.

"Ти не можеш їм нічим відповісти. Навіть бачиш точки, навіть від розвідок отримуєш мапи, супутникові знімки. Ти бачиш, де вони стоять, але ти не можеш їм відповісти. Мені здається, це несправедливо", – висловився глава держави.

"Але ми не можемо, і це факт, ризикувати підтримкою партнерів. Тому ми не використовуємо зброю партнерів по території РФ. І звертаємось: дайте нам можливість відбивати відповідні удари по їхніх військових", – закликав Зеленський.

Нагадаємо, напередодні Парламентська асамблея НАТО ухвалила декларацію, в якій наголосила, що країни-члени Альянсу мають прискорити постачання Україні критично важливої зброї, а також скасувати заборону на її використання для ураження військових об’єктів на території РФ.

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