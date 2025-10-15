ТСН у соціальних мережах

Ті самі наративи, що перед війною в Україні: Кремль відроджує міф про "рускій мір" ще в одній країні

Кремль готує ґрунт для можливої атаки на країни НАТО.

Володимир Путін.

Володимир Путін. / © Associated Press

Кремлівські чиновники продовжують застосовувати до країн Балтії ті ж наративи, які Росія використовувала для виправдання своїх вторгнень до колишніх радянських республік протягом останніх трьох десятиліть.

Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Американські фахівці згадують низку заяв російських чиновників. Зокрема, голови Державної думи В'ячеслава Володіна. Він висловився про те, мовляв, латвійська влада “переслідує” російськомовних людей у ​​країні. Натомість, нахабно заявив він, Російська Федерація повинна захищати своїх «співвітчизників» у країнах Балтії.

Тим часом керівник Ліберально-демократичної партії Росії Леонід Слуцький заявив, мовляв, росіяни в Латвії є частиною “руского міра”.

В ISW зауважують, що кремлівська структура “руского міра” - навмисно розпливчаста ідеологічна ідея, яку президент-диктатор Росії Володимир Путін визначив як таку, що включає будь-яку колишню територію Київської Русі, Московського царства, Російської імперії, Радянського Союзу та сучасної Російської Федерації, а також будь-яких людей, які відчувають спорідненість або приналежність до Росії.

Аналітики Інституту наголошують: Москва давно стверджує, що Росія зобов'язана захищати своїх “співвітчизників за кордоном”. Саме цей наратив застосовував Кремль для виправдання своїх вторгнень до Молдови, Грузії та України

“Кремлівські наративи про російських «співвітчизників» у країнах Балтії та ширшому «рускому міру» є частиною багаторічних зусиль Кремля щодо створення умов для виправдання можливої ​​російської агресії проти НАТО в майбутньому”, - зауважують американські фахівці.

Нагадаємо, раніше аналітики Інституту попереджали про те, що Росія готує Європу до війни і діяти може раніше, ніж очікують у НАТО. Американські фахівці зауважують, що європейські посадовці продовжують фіксувати посилення прихованих та відкритих атак Росії проти країн Європи. Москва перейшла до так званої "фази нуль" - етапу інформаційної та психологічної підготовки до ймовірної майбутньої війни Росії та НАТО.

