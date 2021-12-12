"Ти що, тупий?: з'явилося ще одне відео скандалу Гогілашвілі з патрульними у Києві

"Ти що, тупий?: з'явилося ще одне відео скандалу Гогілашвілі з патрульними у Києві

Заступника міністра внутрішніх справ обурило, що його зупинили патрульні.

Після відео зі скандалом, який влаштував заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі на в'їзді в зону ООС, з’явився новий відеозапис вже іншого інциденту.

На відео, яке оприлюднило видання Українська правда, видно, що 24 листопада автомобіль Гогілашвілі у Києві зупинили патрульні поліцейські аби перевірити документи.

Це розлютило високопосадовця і він почав ображати правоохоронців та запитувати, чому вони не впізнали начальство".

Водночас поліцейські спокійно намагалися пояснити, що лише виконують свою роботу.

"Ти що, тупий? Ти що, о**вший, чи що?!? Що з тобою, тебе що, припудрило?" - звернувся Гогілашвілі до патрульного.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський вимагає звільнити Олександра Гогілашвілі з посади заступника міністра внутрішніх справ через скандал на блокпосту в зоні ООС.

"Демократична держава не може існувати без звичайної людської рівності. Зокрема, без рівності тих, хто обіймає будь-які державні посади, й тих, хто їм підпорядковується. Без рівності в гідності та у праві на повагу", — заявив президент.

Нагадаємо, що заступник міністра внутрішніх справ влаштував скандал на блокпосту. Поліцейські попросили Гогілашвілі показати документи, а той у відповідь влаштував розбірки. Згодом він перепросив за свою "надмірну емоційність".

Своєю чергою журналіст Юрій Бутусов повідомив, що Гогілашвілі не за статусом використав бронеавтомобіль і охорону.