Республіканець Борис Пінкус зазначив, що України нав'язують старий невиправданий проєкт – мир в обмін на території.

Захід мав отримати підтвердження, що він недарма підтримує Україну, й надати зброю для наступу після деокупації Херсона. Проте окремі політики почали виступати за переговори з російськими вбивцями.

Про це в інтерв'ю для "24 каналу" розповів американський політик, лідер Республіканської партії 45 округу Нью-Йорка Борис Пінкус.

"Повинні були зняти обмеження на використання зброї. Зокрема, далекобійних снарядів, які здатні атакувати територію Росії. Проте знову здіймаються голоси тих, хто інфікований "синдромом Макрона". Вони хочуть вмовити Зеленського сісти за стіл перемовин", – сказав Пінкус.

Україні нав'язують невиправданий проєкт

За словами американського політика, генерал Марк Міллі, який дуже добре знає про події в Україні, почав говорити про перемовини, які має вести Україна з позиції сили. Пінкус зазначив, що це повний абсурд.

"Це каже той самий генерал, який провалив виведення військ з Афганістану. Зверніть увагу, що таємні перемовини з Патрушевим, Наришкіним ведуть не ті реальні друзі України в особі Остіна чи Блінкена, а Салліван", – сказав Пінкус.

Політик додав, що тепер перемовини ведуть не дуже відомі люди з оточення президента Джо Байдена. Пінкус вважає, що це відбувається через шантаж Кремля. Політик не має сумнівів – саме Росія спричинила падіння ракет у Польщі.

"Сьогодні України нав'язують старий невиправданий проєкт – мир в обмін на території. Те саме пропонували Ізраїлю у 1993 – 1995 роках. Це провалилось й коштувало ізраїльтянам тисяч життів. Цього більше ніколи не можна допустити", – наголосив Пінкус.

Водночас у Білому домі заявили, що адміністрація президента США не веде непублічних переговорів з Росією щодо України, а обговорює лише ті питання, які стосуються конкретно двосторонніх відносин.

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