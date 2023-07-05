Тихановська отримала анонімне повідомлення про смерть свого чоловіка у в'язниці

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська отримала анонімне повідомлення про нібито смерть її чоловіка Сергія у в'язниці. Проте ніяких підтверджень цьому наразі немає.

Про це Тихановська повідомила у Twitter.

За її словами, невідома особа написала їй, нібито Сергій Тихановський помер у Жодинській колонії.

"Для цього твердження немає жодних доказів. Подібні чутки ходять не вперше, і я не знаю, як це прокоментувати. Останній раз я отримувала інформацію про свого чоловіка Сергія 9 березня. Відтоді я про нього нічого не знаю. Я не отримала жодного листа, до нього не пускають адвоката", — пише Тіхановська.

Вона зазначила, що така ж ситуація з родичами інших білоруських опозиціонерів — Віктора Бабарики, Марії Колеснікової, Миколи Статкевича, Павла Северинця, Ігоря Лосіка, Максима Знака та інших.

Гомельський суд засудив блогера та чоловіка Світлани Тихановської Сергія до 18 років колонії суворого режиму. Його затримали ще у травні 2020 року. Його його арештували перед президентськими виборами, а дружина Світлана балотувалась замість нього. Сергію Тихановському висунули звинувачення в організації масових заворушень, розпалюванні соціальної ворожнечі, перешкоджанні роботі Центральної виборчої комісії та організації дій, що порушують громадський порядок.

Нагадаємо, Мінський міський суд 6 березня ухвалив заочний вирок у кримінальній справі членів Координаційної ради білоруської опозиції. Так, колишній кандидатці у президенти Білорусі та опозиціонерці Світлані Тихановській заочно присудили 15 років позбавлення волі у колонії загального режиму.

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