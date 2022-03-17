Тихановська просить ООН визнати Білорусь тимчасово окупованою Росією

Вона також просить притягнути Олександра Лукашенка до трибуналу через події в Україні.

Опозиціонерка Світлана Тихановська закликала ООН визнати Білорусь тимчасово окупованою державою.

Вранці вона зустрілась із 27 послами країн ЄС у Женеві, які представляють свої країни в ООН. А також з представниками країн-членів Ради з прав людини ООН: послами США, Великобританії, Гамбії, Коста-Ріки, Мексики та інших країн.

Тихановська закликала підтримати продовження спеціального мандату ООН щодо Білорусі та ухвалити резолюції проти режиму.

Про це йдеться на офіційній сторінці Тихановської у Facebook.

"Це може дати можливість відкривати нові справи в межах універсальної юрисдикції та міжнародних розслідувань по всій Європі", – пояснила вона.

Опозиціонерка закликала послів при ООН до таких дій:

– визнати Білорусь як країну де-факто тимчасово окупованою Росією;

– залучити Лукашенка до трибуналу у зв’язку з подіями в Україні;

– негайно відреагувати на тортури у в'язницях Білорусі та умови утримання політв'язнів;

– підтримати роботу міжнародної платформи зі збирання доказів злочинів режиму IAPB та підтримати білоруських правозахисників.

Нагадаємо, Тихановська закликала білорусів виходити на мітинги проти війни.

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