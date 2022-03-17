Тихановська просить ООН визнати Білорусь тимчасово окупованою Росією

Вона також просить притягнути Олександра Лукашенка до трибуналу через події в Україні.
Опозиціонерка Світлана Тихановська закликала ООН визнати Білорусь тимчасово окупованою державою.
Вранці вона зустрілась із 27 послами країн ЄС у Женеві, які представляють свої країни в ООН. А також з представниками країн-членів Ради з прав людини ООН: послами США, Великобританії, Гамбії, Коста-Ріки, Мексики та інших країн.
Тихановська закликала підтримати продовження спеціального мандату ООН щодо Білорусі та ухвалити резолюції проти режиму.
Про це йдеться на офіційній сторінці Тихановської у Facebook.
"Це може дати можливість відкривати нові справи в межах універсальної юрисдикції та міжнародних розслідувань по всій Європі", – пояснила вона.
Опозиціонерка закликала послів при ООН до таких дій:
– визнати Білорусь як країну де-факто тимчасово окупованою Росією;
– залучити Лукашенка до трибуналу у зв’язку з подіями в Україні;
– негайно відреагувати на тортури у в'язницях Білорусі та умови утримання політв'язнів;
– підтримати роботу міжнародної платформи зі збирання доказів злочинів режиму IAPB та підтримати білоруських правозахисників.
Нагадаємо, Тихановська закликала білорусів виходити на мітинги проти війни.
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