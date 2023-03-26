Тихановська відреагувала на ідею Путіна розмістити в Білорусі тактичну ядерну зброю РФ

Розміщення на території Білорусі російської тактичної ядерної зброї є порушенням Конституції цієї країни.

Про це заявила у сервісі мікроблогів Twitter очільниця білоруської опозиції Світлана Тихановська.

"Розгортання Росією тактичної ядерної зброї у білорусі безпосередньо порушує її конституцію та суперечить волі білоруського народу щодо збереження неядерного державного статусу, висловленій у Декларації про державний суверенітет білорусі 1990 року", - йдеться у повідомленні.

Russia's deployment of tactical nuclear weapons in Belarus directly violates the Constitution of Belarus and grossly contradicts the will of the Belarusian people to assume the non-nuclear state status expressed in the Declaration of State Sovereignty of Belarus of 1990.



Already… pic.twitter.com/ahSC8KVceT — Sviatlana Tsikhanouskaya (@Tsihanouskaya) March 25, 2023

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Нагадаємо, що раніше російський диктатор Володимир Путін заявив, що Росія розмістить у Білорусі тактичну ядерну зброю.

Мовляв, 1 липня Росія завершує будівництво сховища для тактичної ядерної зброї в Білорусії.

"Ми не передаємо Білорусі нашу тактичну ядерну зброю, але розмістимо її та навчимо військових, як США в Європі", - заявив Путін.

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