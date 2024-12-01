"Тільки тоді ми можемо спілкуватися": Зеленський сказав, хто має сісти за стіл переговорів з Росією

Лише у цьому форматі, за словами Зеленського, можна говорити з Росією.

Україна бачить себе частиною системи безпеки у таких союзах, як НАТО та ЄС, тож в інтересах українського народу підійти до переговорного процесу з РФ із посиленою допомогою партнерів, зі зброєю з Плану перемоги у достатній кількості, далекобійними ракетами та запрошенням до НАТО.

Про це сказав президент Володимир Зеленський під час брифінгу після зустрічі з новим керівництвом європейських інститутів.

Зеленський заявив, що найважче питання, яке пов'язане з потенційними мирними переговорами з Росією, це особа переговорника, адже зараз вона не хоче миру.

За його словами, заморожений конфлікт без сильної позиції для України призведе до того, що за деякий час очільник Кремля Володимир Путін повернеться і зруйнує Україну повністю.

"Тільки тоді ми можемо сісти та спілкуватися. Хто за цим столом буде? Росія, Україна, ЄС та НАТО. Чому? Тому що ми бачимо себе як частину системи безпеки у цих союзах", - сказав Зеленський.

Він також зазначив, що лише у цьому форматі розуміє, про що можна буде говорити з Росією.

"Найважче питання, яке нам належить вирішувати... особа, яка сидітиме навпроти. І якщо вона не захоче миру, не захоче бачити Україну в майбутньому незалежною країною, про що можна домовлятися з такою особою? Така моя позиція", - додав президент.

Нагадаємо, раніше Зеленський відповів, чи визнає Україна окупацію своїх територій заради членства в НАТО. За його словами, Україна ніколи не визнає окупацію. Цього не буде навіть заради членства в Альянсі.

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