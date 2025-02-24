Тільки Україна може визначити час для мирних переговорів - голова Європейської ради

Коста зазначив, що ця війна не лише про Україну, але й про безпеку Європи.

Україна сама має право визначити, коли будуть сприятливі умови для початку мирних переговорів.

Про це заявив голова Європейської ради Антоніу Кошта повідомив під час спільного засідання "Підтримуй Україну" президента Володимира Зеленського та високих іноземних гостей в Києві 24 лютого.

"Безумовно, лише Україна може вирішувати, коли виникнуть умови для початку ефективних та довготривалих мирних переговорів. Звичайно, всі ми вітаємо великі зусилля президента Трампа в тому, щоб потиснути на Путіна, на Росію", - розповів він.

За його словами, двосторонні перемовини можуть відкрити шлях до мирних переговорів, але тільки Україна вирішить, коли для цього будуть умови.

"І з початком перемовин я сподіваюсь, що ці двосторонні перемовини відкриють двері для справжніх мирних переговорів. Але лише Україна може вишити, коли для цього вже настали умови. Але ця війна не лише про Україну. Ця війна і про європейську безпеку", - резюмував він.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що в участі Зеленського у переговорах немає потреби. На думку Трампа, у президента України було три роки, щоб домовитись з Путіним.

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