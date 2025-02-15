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Тільки українці зможуть вести дискусії за мир, а ми допоможемо їм — Макрон

Тільки українці зможуть вести дискусії за мир, а ми допоможемо їм — Макрон

Президент Франції Еммануель Макрон закликав європейців посилити нашу колективну безпеку та стати більш автономними / Фото: Associated Press

Французький президент Емманюель Макрон висловився на підтримку українців.

Президент Франції Емманюель Макрон прокоментував 15 лютого 2025 року телефонну розмову з українським президентом Володимиром Зеленським

Про це Емманюель Макрон заявив у повідомленні у соцмережі Х. 

"Якщо президент США Дональд Трамп справді може переконати президента Путіна припинити агресію проти України, це чудова новина. Тоді тільки українці зможуть вести дискусії за міцний і тривалий мир. Ми допоможемо їм у цій справі", — зауважив Макрон. 

"І нам, європейцям, потрібно буде посилити нашу колективну безпеку та стати більш автономними. Франція повною мірою відіграватиме свою роль у прискоренні цього процесу. Сильніша та суверенніша Європа, зробімо це зараз", — резюмував французький президент.

Нагадаємо, що раніше Макрон заявив, що Трамп створив вікно можливостей, тепер лише Зеленський може домовитися про припинення війни

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