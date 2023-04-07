"Тільки Зеленський може визначити, чи готовий він готовий вести переговори": у Білому домі нагадали принцип про участь України

Адміністрація США нагадала принцип, що не може бути переговорів по Україні без України.

Також українське керівництво має визначати готовність до таких перемовин.

Про це координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, - пише Укрінформ.

«Тільки президент Зеленський може визначити, чи готовий, і коли він готовий вести переговори, в якому контексті і про що. Ми вважаємо, що не може бути переговорів про Україну без України», - зауважив представник Білого дому.

Таким чином він відповів на прохання прокоментувати публікації із сигналами з Києва про те, що українська сторона за певних умов готова вести переговори з Москвою щодо Криму.

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Раніше напередодні впливове видання Financial Times поширило коментар заступника керівника ОПУ Андрія Сибіги. Український чиновник, зокрема, заявив, що Київ готовий обговорювати з Москвою майбутнє Криму, якщо ЗСУ досягнуть межі тимчасово окупованого росіянами Криму.

«Якщо нам вдасться досягти наших стратегічних цілей на полі бою, і коли ми опинимося на адмінкордоні з Кримом, ми готові відкрити дипломатичну сторінку для обговорення цього питання», - наводить видання слова високопоставленого представника ОПУ.

Нагадаємо, у середу, 5 квітня, президент Франції Еммануель Макрон розпочав триденний візит до Китаю. Згодом він повідомив, що саме наближення миру в Україні буде основною темою його розмови з лідером Китаю під час візиту.

Додамо, що українське керівництво на тлі підготовки контрнаступу Збройних сил України робить сміливі прогнози щодо звільнення окупованих територій і завершення війни.

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