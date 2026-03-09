"Тільки дурні думають інакше": Трамп різко висловився про ціни на нафту через Іран

Дональд Трамп / © Getty Images

Президент США Дональд Трамп прокоментував ситуацію на нафтовому ринку на тлі ескалації конфлікту з Іраном та заявив, що тимчасове зростання цін на нафту є виправданим.

Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social.

За словами Трампа, після усунення ядерної загрози з боку Ірану ціни на нафту швидко знизяться.

“Короткострокові ціни на нафту, які швидко впадуть, коли буде знищена іранська ядерна загроза, — це дуже невелика ціна за безпеку і мир для США та всього світу”, — написав він.

Американський президент також різко відреагував на можливу критику такої позиції.

“Тільки дурні думають інакше”, — заявив Трамп.

Його заява пролунала на тлі загострення ситуації на Близькому Сході та військових ударів по об’єктах Ірану, що спричинило коливання на світовому нафтовому ринку.

Нагадаємо, голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев попередив, що через ймовірне блокування Іраном ключової нафто-газової транзитної артерії, що йде через Ормузьку протоку, видобуток нафти на Близькому доведеться скоротити. Відтак буде зменшено виробництво пального, що призведе до його реального дефіциту.

Як війна на Близькому Сході впливає на ринок пального

Нагадаємо, після початку військової олперації США та Ізраїлю на Близькому Сході Іран оголосив про закриття Ормузької протоки, погрожуючи атакувати судна, які наважаться туди зайти.

Найбільші економіки Азії зіткнулися з енергетичною кризою, що змушує уряди призупиняти експорт пального та відкривати стратегічні резерви.

Війна на Близькому Сході вже відчутно впливає на паливні ринки Європи. У Німеччині ціни на бензин різко зросли — на окремих заправках вони перевищили 2,4 євро за літр.