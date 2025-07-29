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Тільки одна країна може змусити Путіна зупинити війну, і це — не США
Військовий аналітик Майкл Кларк зазначив, що жодні санкції самі по собі не змушують Путіна припинити війну, хоча вони й залишаються важливим інструментом тиску.
Росія вже входить до переліку найбільш санкціонованих країн у світі, тож нелетальні заходи, як-от санкції чи тарифи, не здатні реально вплинути на Кремль. Справжній прорив може статися лише тоді, якщо Китай посяде чітку позицію проти очільника РФ Володимира Путіна і закличе його відступити.
Про це сказав військовий аналітик Майкл Кларк, передає Sky News.
Він заявив, що жодні санкції самі по собі не змушують Путіна припинити війну, хоча вони й залишаються важливим інструментом тиску.
У відповідь на запитання, чи можуть нелетальні заходи — як-от санкції чи тарифи — реально вплинути на Кремль, Кларк зазначив, що Росія вже входить до переліку найбільш санкціонованих країн у світі.
«Санкції важливі, але самі по собі вони ніколи не діють. Вони ефективні лише як частина ширшого пакету тиску», — пояснив експерт.
За його словами, можна посилювати санкції та активніше їх контролювати, але справжній прорив може статися тільки в тому випадку, якщо Китай займе чітку позицію проти Путіна і закличе його відступити.
«У Китаю немає особливої мотивації припиняти цю війну. Пекін має з цього вигоду… Тож імовірність того, що Сі Цзіньпін сильно натисне на Путіна зараз, — дуже низька», — наголосив Кларк.
Він додав, що саме такий крок — позиція Китаю проти війни — був би тим єдиним вирішальним фактором, який здатен змінити хід подій.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп суттєво скоротив терміни свого ультиматуму для диктатора РФ Володимира Путіна. Замість 50-ти днів, він залишив 12.
У Кремлі з цього не дуже втішилися.
Тим часом стало відомо, що Пекін передає Москві передові технології для вбивчих дронів.
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