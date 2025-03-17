Тимчасове перемир'я чи заморожений конфлікт: Сибіга зробив важливу заяву

Тимчасове перемир'я в Україні не означає замороження конфлікту. Що більше - контроль за дотриманням угоди стане ключовим викликом.

Про це заявив міністр закордонних справ закордонних справ Андрій Сибіга в інтерв'ю "РБК-Україна".

Він наголосив: йдеться саме про тимчасове перемир'я, а не заморожений конфлікт. За словами міністра, досягнення перемир'я є складним процесом, який включає не лише домовленості, але й контроль за їх виконанням.

"Це в жодному випадку не заморожений конфлікт, а тимчасове перемир'я на 30 днів, як це зафіксовано у нашій спільній заяві з американською делегацією", – заявив Сибіга.

Очільник МЗС каже, що навіть у разі досягнення угоди Україна та її міжнародні партнери зіштовхнуться з викликами у сфері моніторингу виконання домовленостей. Контроль за дотриманням перемир'я залишається ключовим питанням.

Нагадаємо, держсекретар США Марко Рубіо заявив, що п ереговори про припинення вогню передбачають поступки обох сторін. Адже триває війна, "яка не має військового вирішення".

Читайте також: