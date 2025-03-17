Тимчасове перемир'я чи заморожений конфлікт: Сибіга зробив важливу заяву

Досягнення перемир'я є складним процесом.
Тимчасове перемир'я в Україні не означає замороження конфлікту. Що більше - контроль за дотриманням угоди стане ключовим викликом.
Про це заявив міністр закордонних справ закордонних справ Андрій Сибіга в інтерв'ю "РБК-Україна".
Він наголосив: йдеться саме про тимчасове перемир'я, а не заморожений конфлікт. За словами міністра, досягнення перемир'я є складним процесом, який включає не лише домовленості, але й контроль за їх виконанням.
"Це в жодному випадку не заморожений конфлікт, а тимчасове перемир'я на 30 днів, як це зафіксовано у нашій спільній заяві з американською делегацією", – заявив Сибіга.
Очільник МЗС каже, що навіть у разі досягнення угоди Україна та її міжнародні партнери зіштовхнуться з викликами у сфері моніторингу виконання домовленостей. Контроль за дотриманням перемир'я залишається ключовим питанням.
Нагадаємо, держсекретар США Марко Рубіо заявив, що переговори про припинення вогню передбачають поступки обох сторін. Адже триває війна, "яка не має військового вирішення".