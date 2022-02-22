Тимчасового повіреного у справах України в РФ викликали "на килим" після визнання Путіним ОРДЛО

Тимчасового повіреного у справах України в РФ викликали "на килим" після визнання Путіним ОРДЛО

Покотила чекають у Києві для консультацій.

МЗС відкликає для консультацій тимчасового повіреного у справах України в Російській Федерації Василя Покотила через визнання владою РФ "незалежності" створених нею квазіутворень на тимчасово окупованих територіях України так званих "ЛНР" та "ДНР".

Про це йдеться у заяві МЗС.

"Міністерство закордонних справ України повідомляє, що у зв’язку з ухваленням керівництвом Російської Федерації протиправних рішень щодо визнання "незалежності" створених нею квазі-утворень на тимчасово окупованих територіях України – так званих "Луганської Народної Республіки" та "Донецької Народної Республіки", тимчасовий повірений у справах України в Російській Федерації Василь Покотило був викликаний до України для проведення консультацій", - сказано в заяві.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що розгляне можливість розриву дипломатичних відносин із РФ.

Утім, у Москві кажуть, що, мовляв, не підтримують таку ініціативу Києва.

Як повідомлялося, український лідер заявив, що визнання Путіним "незалежності" створених Росією квазіутворень на тимчасово окупованих територіях України так званих "ЛНР" та "ДНР", є ескалаційним кроком. Українська сторона розуміє всі можливі ризики, пов'язані з цим, а тому вкотре закликає РФ вирішувати питання щодо Донбасу дипломатичним шляхом.

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