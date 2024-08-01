Time пише про "непрості" відносини між Камалою Гарріс та Зеленським – що пішло не так

За інформацією Time, відносини Зеленського з Гарріс "ніколи не були особливо теплими".

У середині лютого 2022 року, за лічені дні до повномасштабного вторгнення РФ, віцепрезидентка США Камала Гарріс відхилила запропоновану українською стороною ідею превентивних санкцій проти Москви.

Про це йдеться у статті вже відомого українцям Саймона Шустера для газети Time.

Тоді, під час зустрічі в Мюнхені, одним із її завдань було зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським і донести до нього, як США мають намір реагувати на вторгнення — і як ні.

"Камала Гарріс сказала, що атаки було неминуче", – згадує Олексій Резніков, який був присутній на зустрічі в якості тодішнього міністра оборони України. "Президент Зеленський на це сказав: я розумію. Наша розвідка також бачить цю інформацію" Але вони з Гаррісом не змогли домовитися про відповідну реакцію.

Зеленський закликав США ввести превентивні санкції проти Росії, стверджуючи, що це змусить Путіна переглянути своє рішення про вторгнення, а також надати Україні всю необхідну зброю – зокрема зенітні системи, винищувачі та артилерію. За словами присутніх українських посадовців, Гарріс відкинула обидві пропозиції.

Віцепрезидентка відповіла, що США не можуть запровадити превентивні санкції проти Росії, оскільки покарання може настати лише після злочину. Замість того, щоб пообіцяти надіслати передову зброю, Резніков каже, що американці тиснули на Зеленського, щоб той публічно заявив, що вторгнення неминуче.

"Зеленський чітко запитав Камалу Гарріс: "Ви хочете, щоб я це визнав, але що це вам дасть? Якщо я визнаю це тут, у цій розмові, ви запровадите санкції?" І відповіді не отримав", – заяви ексміністр у коментарі виданню.

За інформацією Time, це спілкування "задало тон" відносинам Зеленського з Гарріс, які "ніколи не були особливо теплими".

Від початку повномасштабної війни у ​​2022 році ключовими посадовими особами США, які займалися питаннями України, були радник Байдена з національної безпеки Джейк Салліван, директор ЦРУ Вільям Бернс, держсекретар Ентоні Блінкен, і глава Пентагону Ллойд Остін — усі вони неодноразово їздили до Києва під час вторгнення.

"Хоча президент Байден та інші високопосадовці в адміністрації відвідали Київ, щоб продемонструвати рішучість і солідарність з українцями, Гарріс не їздила в Україну з початку повномасштабного вторгнення", – зазначає автор статті з посиланням на неназваного чиновника Білого дому.

У цьому багатолюдному полі віцепрезидентка Гарріс, як правило, відігравала допоміжну роль, відвідуючи саміти та інші важливі зібрання, пов’язані з війною, коли Байден не міг туди потрапити.

"Під час зустрічей з українськими посадовцями в останні роки вона справді виявляла співчуття до їхньої долі, як сказав один з них, "але я б назвав це формальним співчуттям, відповідно до протоколу", – пише Саймон Шустер.

Водночас, Гарріс зустрічалась із президентом Зеленським шість разів, востаннє – на полях Глобального саміту миру у Швейцарії в червні.

"Її зустріч із Зеленським відзначалася такою ж формальністю, як і попередні. Два лідери сиділи прямо один навпроти одного за столом переговорів. ... Зеленський скупо зачитав набір підготовлених зауважень, подякувавши президенту Байдену та Конгресу США за підтримку. "Путін намагається розширити війну і зробити її більш кровопролитною", – сказав він. "Але разом з Америкою та всіма нашими партнерами ми захищаємо життя наших людей".

У відповідь Гарріс зазначила, що це буде її шоста зустріч з президентом України з початку повномасштабної війни. "Не остання", – з усмішкою відповів Зеленський. "І, сподіваюся, в кращі часи", – сказала Гарріс", – згадує автор статті.

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