Тимочко пояснив, за яких умов Путін нападе на країни НАТО

Коли диктатор Путіна може напасти на країни НАТО та як він виправдовуватиме свої дії перед росіянами.

Якщо президент-диктатор Росії Володимир Путін буде реально бачити, що він програє війну проти України, коли стоятиме питання навіть втрати його територій, він спробує зав'язати військовий конфлікт з країнами Європи чи країнами НАТО.

Таку думку ефірі "КИЇВ24" висловив військовослужбовець та голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко.

"З метою, щоб створити на майбутнє таку собі "національну ідею", принаймні внутрішньоросійське пояснення для консолідації. Мовляв – ми програли не Україні, ми програли злому НАТО чи зрадливій поганій Європі, але через 100 років ми все одно консолідуємося, об'єднаємося, і повернемо "світову справедливість" і все те, що він заявляє", - пояснив Тимочко.

Нагадаємо, президент Чехії заявив, що Україна може відмовитись від членства в НАТО.

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