Тимошенко дала пораду Порошенку: Треба проходити всі суди і доводити, що твоя позиція чесна

Тимошенко вважає, що Порошенку треба йти до суду.
Народна депутатка України, лідерка ВО "Батьківщина" Юлія Тимошенко порадила п’ятому президенту України Петру Порошенку, якому 20 грудня було оголошено про підозру у державній зраді, не тікати з України, а намагатися довести свою невинуватість.
Свої міркування політик озвучила у прямому ефірі програми "Вартові країн" на телеканалі "Україна 24".
Тимошенко нагадала, що й сама за режиму Януковича пережила політичні репресії "у найгіршому варіанті".
"Я хочу дати кілька дуже важливих порад. Перше: якщо він вірить у свою правоту і якщо в душі та серці у нього все спокійно, не можна нікуди їхати з країни. Нікуди не треба бігти, не треба нікуди їхати. Якщо ти відчуваєш, що ти маєш рацію, потрібно залишатися на своїй рідній землі, у себе вдома. Проходити всі правосудні, неправосудні суди та доводити, що ти не порушував закон і що твоя позиція чесна", – наголосила Тимошенко.
Політик додала, що усвідомлює: домогтися справедливості в українських судах навряд чи вдасться, однак потрібно пройти всі судові інстанції та дійти Європейського суду з прав людини.
"І тому раджу Петру Олексійовичу набратися мужності, впевненості, сміливості, якщо він вважає, що він має рацію, нехай іде вперед і доводить це. Це потрібно і для нього, і для країни", – підсумувала Юлія Тимошенко.
Нагадаємо, Державне бюро розслідувань офіційно підтвердило і опублікувало відео про вручення підозри п'ятому президенту України Петру Порошенку. Підозру вручили у справі про так звану "вугільну держзраду". Йдеться вчинення злочинів, передбачених ст. 111 (державна зрада) та ч. 1 ст. 258-3 (сприяння діяльності терористичних організацій) Кримінального кодексу України.
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