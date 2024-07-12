Тимошенко і «Батьківщина» відправили на фронт 25 гуманітарних місій – присвятили важливій даті

День народження партії «Батьківщина» відбувся без урочистостей, адже команда Тимошенко провела його, споряджаючи 25 гуманітарних місій військової та медичної допомоги для захисників і захисниць України.

Відповідні фото дронів, амуніції, автомобілів та медичного обладнання на своїй сторінці опублікувала лідерка партії Юлія Тимошенко.

Експремʼєрка разом з командою вирішили не влаштовувати недоречних святкувань, а натомість посилити українське військо необхідним устаткуванням.

«25 років партії – 25 місій допомоги», – пояснила лідерка «Батьківщини».

Відзначити день народження політичної сили Юлія Тимошенко пообіцяла після перемоги над агресором, а до того – закликала єднатися та спільно працювати на перемогу.

«Сьогодні єдиний і бажаний здобуток – це не партійні досягнення, а кожне збережене українське життя, кожен відвойований у ворога сантиметр нашої святої української землі», – зазначила незмінна лідерка «Батьківщини».

Вона також гарантувала після перемоги над окупантами повернути до управління країною професіоналізм, відповідальність і досвід.

Нагадаємо, «Батьківщина» – найстаріша українська парламентська партія, яка була заснована 9 липня 1999 року. Майже весь період свого існування працювала в опозиції. Під час парламентської діяльності політична сила відстоювала демократичні цінності, права і свободи людей, свободу ведення бізнесу, мораторій на продаж сільськогосподарської землі, виступала за страхову медицину та зниження тарифів на комунальні послуги, категорично висловлювалася проти легалізації ігрового бізнесу та марихуани.