«Тінь» на вулицях міст: молодь вшановує розвідників та запрошує до спільноти

7 вересня, у День воєнної розвідки України, за ініціативи громадської організації «Тінь» , у Києві, Львові, Вінниці та Одесі відбулися молебні за полеглими воїнами-розвідниками. До заходу долучилося понад 5 тисяч учасників — молодь, ветерани та родини захисників.

Молебні стали першим публічним жестом «Тіні» — всеукраїнської спільноти молоді, що вже діє в містах України. Тут юнаки й дівчата проходять фізичну, тактичну, домедичну та FPV-підготовку. Мета організації — виховати покоління українців, готових брати відповідальність за себе і тих, хто поруч.

Як це відбувалося

Учасники в різних містах розпочали з хвилини мовчання, а далі разом взяли участь у молебні. У Києві молебень здійснили в Успенському соборі Києво-Печерської лаври. У Львові вшанувати подвиг воїнів розвідників зібрались на Полі почесних поховань (Личаківський цвинтар). У Вінниці урочистий захід відбувся на Площі Шевченка, у Свято-Преображенському кафедральному соборі. В Одесі героїв згадали на Алеї Слави.

Після цього колони з прапорами та символікою «Тіні» пройшли центральними вулицями міст. Представники спільноти підняли прапори усіх підрозділів ГУР МО України: «Артану», «Шаманбату», «Легіону», «Кракена», підрозділів Тимура та «Кабул 9». У Києві хода завершилася урочистим розвішуванням прапора ГУР МО України на будівлі Національного музею історії України у Другій світовій війні.Меморіальний комплекс.

Контакти для ЗМІ для уточнення деталей, фото-, відеоматеріалів:

Пошта: pr@tin-org.com / Телефон: +38 068 511 83 13

Про «Тінь»

«Тінь» — це всеукраїнська спільнота молоді. Організація розвиває фізичну, тактичну, домедичну та FPV-підготовку, виховує дисципліну, витримку й командність. Місія «Тіні» — сформувати спільноту свідомої молоді, яка готова жити й діяти у країні, що воює. Вміти берегти життя, захистити дім і підтримати тих, хто поруч.

«Тінь» розвивається у шести містах України: Київ, Львів, Вінниця, Одеса, Дніпро, Івано-Франківськ, як мережа локальних осередків з єдиною ідеологією, навчальною програмою та айдентикою. Кожен регіональний центр працює за методикою, створеною ветеранами та інструкторами, і підтримується головною командою.

