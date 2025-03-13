"Типова поведінка Росії": в РНБО прокоментували "згоду" Путіна на припинення вогню

Заява кремлівського диктатора Володимира Путіна про нібито готовність припинити бойові дії проти України на 30 днів, але з якимись "нюансами", нікого не здивувала. Адже це є "типовою поведінкою" офіційних осіб країни-агресорки, які постійно брешуть та звинувачують усіх навколо у своїх власних злочинах чи помилках.

Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації РНБО, лейтенант Андрій Коваленко.

"Типова поведінка Росії в міжнародній політиці: "ми готові припинити вогонь, але є нюанси". Важливо розуміти, що інформаційна стратегія Росії буде направлена в будь-якому разі на те, щоб звинувачувати Україну в їхніх же порушеннях, висувати дивні вимоги, і зробити все так само як було під час Мінська. Це їх тактика є і буде – брехати та звинувачувати", – наголосив Коваленко.

Нагадаємо, Путін нарешті відреагував на пропозицію США припинити бойові дії на 30 днів. Диктатор сказав, що РФ згодна з пропозиціями припинити бойові дії, "але є нюанси, включаючи Курську область".

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