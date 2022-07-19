Звинуватили у скандалах та сварках: Тищенка зняли з посади голови закарпатської "Слуги народу"

Голова політичної партії “Слуга народу” Олена Шуляк достроково припинила повноваження голови Закарпатської обласної організації цієї політсили Миколи Тищенка.

Про це інформує пресслужба "Слуги народу".

"Розпорядження ухвалено згідно зі статутом партії та погоджено із головою політради Давидом Арахамією", – йдеться в повідомленні.

Замість Тищенка обов'язки керівника закарпатського осередку "Слуги народу" тимчасово виконуватиме Віктор Микита – голова Закарпатської ОВА.

Микиту зобов'язали до 19 жовтня провести збори Закарпатської обласної організації "Слуги народу", щоб обрати голову організації.

Що стосується звільнення Тищенка, то Шуляк звинуватила скандального нардепа у "сумнівних піар-акціях та сварках".

"Сьогодні в умовах повномасштабної війни з Росією, партія має асоціюватися зі щоденною кропіткою роботою по допомозі фронту і укріпленню тилу, яку проводять тисячі членів нашої політичної команди, а не із публічними скандалами, сумнівними піар-акціями та сварками", - відзначила Шуляк.

Раніше повідомлялося, що у Києві поруч із скандальним рестораном Тищенка з'явилися нові знаки (фото).

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