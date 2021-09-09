Тищенко знову відзначився у Раді: вибіг до трибуни і напав на Лероса

Разумков закликав Тищенка припинити таку поведінку.
Заступник голови фракції "Слуга народу" Микола Тищенко знову відзначився у Раді. Він намагався стягнути з парламентської трибуни позафракційного депутата Гео Лероса, коли той виступав з критикою на адресу Володимира Зеленського та Офісу президента.
Це сталося під час засідання парламенту 9 вересня.
Тищенко підійшов до трибуни, затулив мікрофон і силою вивів Лероса з-за трибуни. На підтримку Лероса підійшли депутати з різних фракцій парламенту. У залі Ради лунали вигуки "Це парламентаризм?".
Голова Ради Дмитро Разумков закликав Тищенка відійти від трибуни і не заважати нардепу закінчити свій виступ. Також із сесійної зали на адресу Тищенка лунали вигуки: "Миколо, ти не маєш рацію!".
Разумков оголосив перерву на 15 хвилин, але відразу скасував її, і парламент продовжив розгляд звіту Тимчасової слідчої комісії щодо роботи "Укрзалізниці".