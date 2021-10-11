Тиск 120 на 90: у грузинській пенітенціарній службі запевняють, що Саакашвілі нормально почувається

За інформацією пенітенціарної служби Грузії, артеріальний тиск у колишнього президента 120 на 90.
У Грузії пенітенціарна служба заявила, що стан здоров'я колишнього президента країни Міхеіла Саакашвілі нормальний.
Про це повідомляє "Інтерфакс".
"Не відповідає дійсності поширена ЗМІ інформація про те, що стан здоров'я Міхеіла Саакашвілі погіршився. Він вживає призначені медикаменти. Стан його здоров'я на цю годину нормальний і життєві показники в нормі", — йдеться в повідомленні.
При цьому артеріальний тиск у Саакашвілі 120 на 90.
"У зв'язку з голодуванням Міхеіл Саакашвілі перебуває під постійним наглядом лікарів", — наголошується в заяві.
Раніше особистий лікар третього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі Ніколоз Кипшидзе заявив, що політика слід негайно доправити до клініки. У Саакашвілі — хвороба крові таласемія. Лікар зазначив, що при цій хворобі не може бути абсолютно ніякого голодування.
Після заяви особистого лікаря про погіршення стану здоров'я через голодування експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі біля стін в'язниці в місті Руставі, де утримують політика, зібралися його прихильники. Вони попросили третього президента країни припинити голодування.
14 жовтня соратники Саакашвілі зберуться на проспекті Руставелі і зажадають його звільнення.
Додамо, що 1 жовтня в Грузії Саакашвілі затримали і помістили до пенітенціарної установи. Він заявив, що вважає себе політичним в'язнем і оголосив голодування.
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