Тиск на Байдена чи компроміс: чому у США пов'язують допомогу Україні та захист власного кордону

Американські конгресмени пояснили своє рішення пов'язати голосування за допомогу Україні з посилення безпеки на кордоні з Мексикою. Вони запевняють, що "в цьому немає нічого незвичайного".

У США кажуть, що поєднання допомоги Україні та захист кордону з Мексикою покликаний показати американцям, що Сполучені Штати можуть одночасно підтримувати партнерів і вирішувати внутрішні питання.

Про це повідомляє "Голос Америки".

"Тут немає нічого надзвичайного, що для погодження певного законопроєкту його приєднують до іншого...Це один зі способів впливу політичних партій одна на одну для досягнення цілей. І, чесно кажучи, я вважаю, що нам потрібно покращити безпеку нашого кордону. Ми маємо понад 200 тисяч нелегалів лише за останній рік", - пояснив конгресмен-демократ від штату Каліфорнія Джим Коста.

Водночас більшість законодавців від Демократичної і Республіканської партій стверджують, що таким чином у США намагаються натиснути на адміністрацію Джо Байдена, щоб там приділили більше уваги міграційній кризі.

Натомість конгресмен-демократ від штату Іллінойс Бред Шнайдер стверджує, що мета обох законопроєктів – захистити суверенітет та кордони обох держав.

"Так само, як Україна бореться за захист своєї незалежності та суверенітету, в інтересах Сполучених Штатів – переконатися, що кордон України в безпеці, і вона є успішною демократією. Так само США повинні переконатися, що ми захищаємо власні кордони та власну демократію", – сказав Шнайдер.

За словами республіканського конгресмена від штату Техас та голови комітету із закордонних справ Майкла Маккола, допомога Україні у тандемі з посиленням кордону США пояснить звичайним американцям, що підтримка партнерів не заважає одночасно вирішувати й власні проблеми.

"Це свого роду компроміс. Якщо ми зможемо отримати потужний пакет для безпеки нашого кордону, це допоможе надіслати сигнал нашим людям тут, що ми можемо робити й те, й інше. Тут немає вибору "або – або", ми можемо не лише захистити свій кордон, але й захистити Україну", – каже Маккол.

Слід додати, що спочатку посилити охорону кордону США та поєднати це питання з допомогою Україні вимагали саме республіканці в Палаті представників. Однак тепер голоси на підтримку цієї ініціативи все частіше лунають і від законодавців Сенату, і від демократів загалом.

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Представники обох партій наголошують, що нелегальний перетин кордону США з Мексикою перетворився у справжню кризу та вимагає термінового вирішення.

Водночас, за словами сенатора-демократа від штату Коннектикут, пов'язувати Україну з міграційною кризою в США – це те саме, що "тримати українську допомогу в заручниках" складного внутрішнього американського питання.

Він наголошує, що Вашингтон не може провести двопартійну імміграційну реформу протягом останніх 40 років.

"Я вважаю, що це дуже прикро, що Україна та її суверенітет опинились в заручниках великої внутрішньополітичної проблеми США. Проблеми, яку можна вирішити, але це буде важко зробити за наступні два тижні", – додав сенатор.

Нагадаємо, видання News Yahoo повідомило, що Конгрес США повинен вжити заходів щодо військової допомоги Україні. Якщо законодавці цього не зроблять, то є великий ризик, що до кінця цього року гроші закінчаться. Зазначається, що Зеленський звернеться до сенаторів США, аби пояснити важливість військової допомоги.

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