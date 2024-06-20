Тиск на мене пов’язаний із розслідуванням справ щодо грального бізнесу – замгенпрокурора Вербицький

Про це прокурор заявив в інтерв’ю Українським новинам, зазначивши, що має докази. Останнім часом у ЗМІ вийшла низка матеріалів щодо Вербицького та жінки, з якою він має відносини. У цих матеріалах стверджувалося, що заступник генерального прокурора може легалізовувати за допомогою цієї жінки незадекларовані доходи. НАБУ розпочало кримінальне провадження щодо можливого незаконного збагачення Вербицького.

«Я сам максимально зацікавлений у всебічному, об’єктивному і незалежному розслідуванні всіх обставин цієї ситуації. Положення Закону України «Про прокуратуру» не передбачають відсторонення прокурора від виконання обов’язків на етапі службового розслідування, що є гарантією незалежності прокурора. Тому сьогодні я сам звернувся до Генерального прокурора з проханням перерозподілити усі мої обов’язки між іншими заступниками на час проведення службового розслідування», – заявив Вербицький.

Заступник Генпрокурора сказав, що медійний тиск на нього пов’язаний з резонансними розслідуваннями щодо незаконної діяльності у сфері грального бізнесу. За його словами, завдяки діяльності правоохоронних органів за останні роки значно збільшились надходження до бюджету – з 49 млн грн у 2021 році до 7,2 млрд грн лише за 5 місяців у 2024 році.

«Тобто дуже великі гроші, які раніше йшли в приватні кишені, тепер сплачуються державі. Звісно, люди, які втратили мільярдні нелегальні прибутки та отримали статус підозрюваних у кримінальних провадженнях, зацікавлені у тому, щоб їх справи розвалилися. Тому відбувається тиск на мене, на інших прокурорів і свідків», – заявив Вербицький.

У інтерв’ю заступник Генпрокурора не назвав конкретні підприємства чи людей, які стоять за цим тиском, але сказав, що одна зі справ стосується приватного

банку, а деякі фігуранти перебувають у міжнародному розшуку. Державна податкова служба встановила порушень на 7 млрд грн у цьому банку.

На запитання, чи має він докази, що тиск повʼязаний саме із цим банком, Вербицький заявив: «я маю такі докази але не можу в усіх деталях це розповісти, бо це є таємницею досудового слідства і це може зашкодити розслідуванню кримінального провадження».

«Чесно, хотілось би відповісти, щоб суспільство бачило що відбувається навколо цієї ситуації і як особи які підозрюються у скоєнні злочинів намагаються, на мою думку, таким чином уникнути відповідальності», – сказав Вербицький.