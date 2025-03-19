Тиск на РФ має бути якіснішим: Зеленський сказав, хто "викреслює людей" із санкційних списків

Проблема санкцій проти РФ насамперед полягає не в кількості обмежень, а в їхній якості та наявних можливостях їх обійти.

Угорщина та США постійно викреслюють окремих поплічників російської агресії із санкційних списків, натомість потрібно посилювати тиск на Росію. Втім, Україна вірить, що президент США Дональд Трамп продовжить впроваджувати санкції проти фізичних осіб й зробить їх дієвішими.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з викладачами та студентами університетів Фінляндії.

"Санкції повинні працювати, питання — як вони працюють. Мені здається, що сьогодні ми повинні говорити не про кількість, а про якість. Подовжувати санкційні пакети, але робити це якісно, тому що є обхід санкцій, є список людей, яких постійно викреслюють із санкційного списку. Або викреслюють в Європі — це робить Угорщина, або викреслюють в Сполучених Штатах Америки. Але зараз ми дуже віримо, що президент Трамп особисті санкції буде впроваджувати ще сильніше", – зазначив Зеленський.

Президент додав, що у санкціях проти банків є винятки, які дозволяють їм обходити обмеження, а також є країни, які допомагають банкам у цьому. Проблема з обходом санкцій також актуальна й для тіньового флоту Росії.

"Ми говоримо про сотні кораблів, які обходять санкції, тому що санкції впроваджені окремим переліком для тіньового флоту. Тому я би дуже хотів і дуже вірю, що Америка продемонструє серйозні кроки щодо санкційної політики з погляду якості, а не тільки кількості", – наголосив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, США розглядають можливість послаблення антиросійських санкцій, якщо буде досягнуто домовленості про припинення вогню в Україні. Такі заяви викликали неоднозначну реакцію, адже Кремль продовжує агресію проти України, а військові дії не припиняються.

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