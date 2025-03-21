Тиск на Росію має бути "відчутним": президент Чехії відреагував на атаку по Одесі

Петро Павел заявив, що немає підстав вважати, що Росія серйозно налаштована на перемир'я.

Такі масштабні атаки, як удар по цивільним цілям в Одесі в четвер, 20 березня, особливо в момент, коли повним ходом триває переговорний процес про припинення вогню та можливе мирне врегулювання, свідчить про те, що російська сторона не налаштована серйозно і не прагне укласти перемир'я.

Про це заявив президент Чехії Петр Павел на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Києві у п'ятницю, 21 березня.

Напередодні візиту до Києва Павел відвідав Одесу і став свідком наймасштабнішої атаки російських дронів на місто. Він зазначив, що, ймовірно, потрібно суттєво збільшити тиск на Росію, щоб вона змінила своє ставлення до мирних переговорів.

"Судячи з того, що ми можемо бачити й чути, поки не схоже, що російська сторона має намір укладати якесь перемир'я. Мабуть, потрібно буде застосувати той тиск, про який говорив американський президент Дональд Трамп, і який має бути досить відчутним для Росії, щоб вона відреагувала", — наголосив президент Павел.

За словами президента Чехії, Росія ігнорує міжнародне право і фактично скоює воєнні злочини, завдаючи ударів по цивільних об'єктах, у тому числі медичних установах та машинах швидкої допомоги.

"Судячи з того, що мені вдалося почути та що в кінцевому підсумку задокументовано і передано в Гаагу, таких випадків були сотні. Якщо хтось нападає на людей, які беззахисні та знаходяться на лікуванні, — це яскравий доказ варварства, у мене немає для цього іншого слова", — зазначив Петр Павел, який у ході сьогоднішнього візиту відвідав дитячу лікарню "Охматдит", яку росіяни атакували у липні минулого року.

Нагадаємо, РФ атакувала Одесу трьома групами "Шахедів" під час зустрічі там президента Чехії та віцепрем'єра України

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