"Тиск треба збивати": Зеленський розповів, які у нього відносини з Байденом

"Тиск треба збивати": Зеленський розповів, які у нього відносини з Байденом

Зеленський зізнався, що під час питань про тиск США у нього виникає дежавю, адже це саме журналісти запитували і під час президентства Дональда Трампа.

Президент Володимир Зеленський запевнив, що під час перемовин зі своїй американським колегою Джо Байденом він не відчув на собі жодного тиску зі сторони очільника Білого дому.

Про це сказав глава держави сказав на полях саміту "Східного партнерства" у Брюсселі.

Зеленський зізнався, що під час питань про тиск США у нього виникає дежавю, адже це саме журналісти запитували і під час президентства Дональда Трампа.

"Щодо тиску, тиску з боку Сполучених Штатів Америки я не відчував, це правда. У мене як дежавю. У мене запитувала тоді про інші речі, коли був президентом Трамп, чи відчував я тиск. А зараз інший президент, і знову таке саме питання щодо тиску. Тиску не відчуваю. Якщо буде — обов’язково скажу. Бо з тиском дуже небезпечно жити. Ви знаєте — тиск треба збивати", — сказав він.

Нагадаємо, що 9 грудня Володимир Зеленський і Джо Байден поговорили телефоном про безпекову ситуацію на українсько-російському кордоні.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що Євросоюз має п'ять шляхів реагування на агресію Російської Федерації, а також оцінив можливість відновлення роботи Нормандського формату.

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