Тисніть на агресора, посилюйте санкції проти тих росіян, хто розв’язав і пропагує цю війну — Зеленський

Тисніть на агресора, посилюйте санкції проти тих росіян, хто розв’язав і пропагує цю війну — Зеленський

Президент України відповів, чи бачить він союзниками Італію та ЄС.

Президент України Володимир Зеленський звернувся до парламенту Італії та італійського народу.

Про це він сказав в інтерв’ю італійській газеті La Repubblica.

На запитання журналіста про те, якими він бачить Італію та ЄС: другом, союзником чи стороннім спостерігачем, президент відповів, що прагнення України стати рівноправним членом європейської спільноти залишається незмінним. Також він подякував прем’єр-міністру Драгі за чітку позицію і бажання бачити Україну рівноправним членом ЄС.

"Цей трагічний історичний момент, ця війна зробила очевидним певні речі. Сьогодні ми добре вже розуміємо, хто у світі є наш справжній друг і партнер, хто реальний союзник, а хто дійсно, на жаль, посів місце глядача і спостерігача у цьому антилюдському театрі війни. Наше прагнення стати рівноправним членом європейської спільноти залишається незмінним. І я вдячний прем’єр-міністру Драгі за чітку позицію і бажання бачити Україну рівноправним членом ЄС. Адже сьогодні саме Україна відстоює у криваві боротьбі всі європейські цінності і свободи, бо це є і нашими цінностями і свободами. Хіба це не є переконливим свідченням того, що Україна – давно вже європейська країна. Але ми сплачуємо за це надто велику ціну – це життя наших людей", – зазначив Зеленський.

Він також нагадав, що звертався до парламенту Італії та італійського народу.

"У скрутні моменти ми завжди допомагали один одному. Під час епідемії ковіду наші лікарі і гуманітарні вантажі одні з перших поїхали до Італії, під час повені на Україні ми отримали і відчули вашу допомогу. Ваша всебічна допомога потрібна нам і зараз, бо Україна переживає один з найскладніших етапів своєї історії. Тисніть на агресора, посилюйте санкцій на адресу тих росіян, хто розв’язав и пропагує цю війну, відмовляйтеся від російських товарів, відкликайте з російського ринку свої кампанії. Росія має відчути на собі наслідки своєї злочинної діяльності – на своїй економіці, в спустілих полках в магазинах, в арештованих яхтах і особняках, в неможливості подорожувати вашою прекрасною мальовничою країною", – додав президент України.

Нагадаємо, лідери Європейського союзу та президент США Джо Байден на майбутньому саміті ЄС планують знову підтвердити свою єдність щодо підтримки України у війні, яку розпочала Росія, та засудити країну-агресорку. Також цілком імовірно, що лідери проведуть "політичне обговорення" щодо нових санкцій для Росії.

Про це напередодні саміту журналістам розповів високопоставлений європейський урядовець, повідомляє Інтерфакс-Україна.