"Тісно координуємо міжнародну відповідь на вторгнення РФ до України" - очільниця Єврокомісії

В ЄС закликають Росію негайно вивести свої війська з України.

ЄС спільно з НАТО та США координує міжнародну відповідь на вторгнення РФ до України. Крім того, в Євросоюзі підтримують євроатлантичні прагнення України.

Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн 28 лютого.

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"Тісно координуємо міжнародну відповідь на вторгнення до України з президентом США Джо Байденом, НАТО, генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом та іншими лідерами. Ми продовжуємо надавати Україні негайну та ефективну підтримку. Ми закликаємо Росію негайно вивести свої війська", - зазначила вона.

Напередодні Урсула фон дер Ляєн заявила, що Україна "одна з нас, і ми хочемо, щоб вони (Україна - ред.) були в Європейському Союзі".

"У нас з Україною є процес, наприклад, інтеграція українського ринку до єдиного ринку. Наприклад, у нас дуже тісна співпраця в енергетичній сфері. Так багато тем, у яких ми дуже тісно співпрацюємо. Вони одні з нас, і ми хочемо, щоб вони були в ЄС", - сказала вона.