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"Тісно координуємо міжнародну відповідь на вторгнення РФ до України" - очільниця Єврокомісії

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"Тісно координуємо міжнародну відповідь на вторгнення РФ до України" - очільниця Єврокомісії

Associated Press

В ЄС закликають Росію негайно вивести свої війська з України.

ЄС спільно з НАТО та США координує міжнародну відповідь на вторгнення РФ до України. Крім того, в Євросоюзі підтримують євроатлантичні прагнення України.  

Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн 28 лютого.

"Тісно координуємо міжнародну відповідь на вторгнення до України з президентом США Джо Байденом, НАТО, генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом та іншими лідерами. Ми продовжуємо надавати Україні негайну та ефективну підтримку. Ми закликаємо Росію негайно вивести свої війська", - зазначила вона.

Напередодні  Урсула фон дер Ляєн заявила, що Україна "одна з нас, і ми хочемо, щоб вони (Україна - ред.) були в Європейському Союзі". 

"У нас з Україною є процес, наприклад, інтеграція українського ринку до єдиного ринку. Наприклад, у нас дуже тісна співпраця в енергетичній сфері. Так багато тем, у яких ми дуже тісно співпрацюємо. Вони одні з нас, і ми хочемо, щоб вони були в ЄС", - сказала вона.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбниці Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 29
  • гелікоптери - 29
  • танки - 191
  • бойові броньовані машини - 816
  • гармати - 74
  • ЗРК "Бук" - 1
  • "Гради" - 21
  • автомобільна техніка - 291
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 3
  • кораблі і катери - 2
  • особовий склад орієнтовно - 5300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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