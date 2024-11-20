Тисяча днів війни: що говорять в Конгресі США про допомогу Україні

Законодавці від обох партій у Конгресі США поділилися своїми думками про те, яким є стан подій на тисячний день повномасштабної війни РФ проти України.

Опитування конгресменів провела кореспондентка “Голосу Америки” Катерина Лісунова.

Конгресмен-республіканець Енді Барр вважає, що позиція нової адміністрації обраного президента США Дональда Трампа буде ще більш жорсткою стосовно Кремля.

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“Я прогнозую, що ця адміністрація буде більш жорсткою до Москви, ніж нинішня. Тому що нова адміністрація буде вести переговори про мир з позиції сили. А це означає нищівні санкції, більше ніяких ліцензій на експорт російських енергоносіїв, жодних невдалих обмежень ціни на нафту. Ми говоримо про нищівні санкції, щоб дати Сполученим Штатам, Україні та НАТО важелі впливу для переговорів про перемогу українського народу”, - заявив він.

Конгресмен-демократ Бред Шнайдер вважає, що світ перебуває на порозі складної ситуації.

“Через 1000 днів, коли український народ вистояв, мужньо та героїчно боровся, відстоюючи свою державу та свою незалежність, ми маємо переконатися, що Сполучені Штати та наші союзники продовжать підтримувати українців і дадуть їм усе необхідне для перемоги у цій війні та для захисту Європи”, - сказав він.

Конгресмен-республіканець Блейк Мур зазначив, що від початку повномасштабного вторгнення його позиція не змінилася.

“Моя позиція чітка - ми маємо підтримувати Україну, щоб покласти край цьому незаконному вторгненню Путіна. Так що нічого не змінилося за цей час”, - сказав він.

Конгресмен-демократ Майк Квіглі наголосив на небезпеці війни на виснаження.

“Якщо ми не допоможемо їм [українцям] швидко перемогти, це буде війна на виснаження. І таку війну Путін виграє. Я казав із першого дня війни, що війну не можна обдурити напівзаходами. Ви повинні дати їм все необхідне для перемоги. Війна має ризики, війна має наслідки. Але якщо не робити те, що необхідно, то наслідки будуть більшими”, - сказав він.

Конгресмен-республіканець Деррік ван Орден висловив стурбованість тим, що війна в Україні все ще триває.

“Молоді росіяни та молоді українці, на жаль, досі вбивають одне одного у війні, яку розпочав Путін, вторгнувшись у суверенну державу. І дуже занепокоює, що це досі триває”, - сказав він.

Нагадаємо, керівництво Республіканської партії в Сенаті США офіційно підтвердило рішення адміністрації Байдена скасувати обмеження для України щодо застосування далекобійних ракет ATACMS по цілях вглибині Росії.

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