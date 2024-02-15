Тисячі FPV-дронів для України: Британія і Латвія беруться до створення "повітряного флоту" для ЗСУ

Британія та Латвія очолять коаліцію з постачання Україні тисяч ефективних FPV-дронів. Для цього буде виділено 200 млн фунтів у рамках загального пакету військової допомоги 2,5 млрд фунтів.

Велика Британія та Латвія очолять коаліцію безпілотників, у рамках якої до України будуть поставлені тисячі дронів, зокрема FPV, які вже довели високу ефективність на полі бою.

Про це повідомляє Міноборони Британії.

"Україна отримає ще тисячі безпілотників, оскільки міністр оборони Грант Шаппс оголосив сьогодні (15 лютого - ред.), що Велика Британія спільно з Латвією очолить велику коаліцію з розробки безпілотників для України", - йдеться в повідомленні.

У рамках коаліції Британія розширить і оптимізує надання Заходом FPV-дронів Україні. Вони вже довели високу ефективність на полі бою після повномасштабного вторгнення Росії, забезпечуючи своїм операторам ситуаційну обізнаність для націлювання на позиції противника, ворожу бронетехніку та кораблі з вибухонебезпечними снарядами.

"Створивши конкуренцію за виробництво цих безпілотників у великих масштабах і за доступною ціною, Велика Британія використає силу західної промисловості. Це перший проєкт, який буде запущено з пакету безпілотників на 200 мільйонів фунтів стерлінгів, про який прем’єр-міністр оголосив у січні цього року. Велика Британія замовить тисячі FPV-дронів для України, зокрема від британських виробників, що дасть поштовх галузі та втілить пріоритет прем’єр-міністра щодо зростання економіки", - кажуть у країні.

Міністр оборони Грант Шаппс додав, що Британія продовжує робити все можливе, щоб дати Україні те, що їй потрібно – збільшивши допомогу до 2,5 мільярдів фунтів стерлінгів цього року та виділивши 200 мільйонів фунтів стерлінгів на виробництво безпілотників. Таким чином Британія стане найбільшим постачальником безпілотників для України.

"Разом ми дамо Україні можливості, необхідні їй для захисту та перемоги у цій війні, щоб гарантувати, що Путін зазнає поразки у своїх незаконних і варварських амбіціях", - сказав Шаппс.

Міністр оборони Британії також зустрівся 15 лютого з колегами по НАТО, щоб розглянути прогрес у підтримці України, нові плани НАТО щодо ведення війни, нарощування потужностей оборонного виробництва та підготовку до саміту НАТО у Вашингтоні в липні.

Нагадаємо, раніше очільник СБУ Василь Малюк розповів, що українські військові ефективно використовують ударні FPV-дрони вартістю 450-2000 доларів для ураження російської бронетехніки. СБУ розвиває та масштабує застосування таких дронів, виростивши ціле покоління унікальних операторів. Досвід СБУ передається й іншим силам оборони України, де також формуються потужні вогневі групи для бойового застосування FPV-дронів, тож ця зброя є важливою для захисників.

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