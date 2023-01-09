Тисячі протестувальників штурмували урядові будівлі в Бразилії: що сталося

Бунтівники, які протестують проти виборів у Бразилії, штурмували урядові установи

Ось що потрібно знати про протести, викликані неправдивими заявами про фальсифікації виборів, - про це пише The New York Times.

Тисячі прихильників правого експрезидента Бразилії Жаїра Болсонару в неділю штурмували Конгрес країни, Верховний суд і президентські офіси, щоб протестувати проти того, що вони помилково вважають сфальсифікованими виборами. Це була жорстока кульмінація безперервних риторичних нападок Болсонару та його прихильників проти національних виборчих систем.

Ось ключові події:

Десятки протестувальників ринули до офісу президента Бразилії, дехто створив барикади, щоб стримати поліцію. Усередині будівлі можна було помітити протестувальників, які намагалися побудувати нові барикади зі стільцями.

Протестувальники також підняли прапор Бразильської імперії над Конгресом, а інших можна було побачити, коли вони нищили вікна в будівлі Федерального верховного суду Бразилії. Солдати увійшли до офісу президента, коли офіцери з двох гелікоптерів стріляли, схоже, проти заколотними боєприпасами та сльозогінним газом.

Президент Луїс Інасіу Лула да Сілва, який вступив на посаду 1 січня, перебував у Сан-Паулу і сказав, що сумніви Болсонару щодо легітимності виборів стимулювали наслідки нападу.

Болсонару перебуває у Флориді, куди він прибув наприкінці минулого місяця, коли його президентство добігало кінця. Після його поразки в жовтні його прихильники розташувалися біля військових баз по всій країні та закликали збройні сили взяти під контроль уряд і зупинити інавгурацію Лули.

Лула - теж колишній президент, який був ув’язнений за звинуваченнями в корупції до того, як його перемога в жовтні над Болсонару завершилася видатним політичним поверненням.

Нагадаємо, що раніше новий президент Бразилії подав до суду на Болсонару. Його звинувачують у зловживанні владою та "нападах" на виборчу систему країни. Позови мають на меті заборонити балотуватися на виборах у майбутньому.

Додамо, Луїс Інасіо Лула да Сілва переміг Жаїру Болсонару: Сілва отримав 50,9% голосів, а Болсонару 49,1%. Це вагомий результат для 77-річного да Сілви, чиє ув’язнення у 2018 році через корупційний скандал відсторонило його від виборів 2018 року, які привели до влади Болсонару.

Раніше президент України Володимир Зеленський критично висловився про позицію нейтральності президента Бразилії Жаїра Болсонару у війні Росії проти України.

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