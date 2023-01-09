Тисячі протестувальників штурмували урядові будівлі в Бразилії: що сталося

Бунтівники, які протестують проти виборів у Бразилії, штурмували урядові установи
Ось що потрібно знати про протести, викликані неправдивими заявами про фальсифікації виборів, - про це пише The New York Times.
Тисячі прихильників правого експрезидента Бразилії Жаїра Болсонару в неділю штурмували Конгрес країни, Верховний суд і президентські офіси, щоб протестувати проти того, що вони помилково вважають сфальсифікованими виборами. Це була жорстока кульмінація безперервних риторичних нападок Болсонару та його прихильників проти національних виборчих систем.
Ось ключові події:
- Десятки протестувальників ринули до офісу президента Бразилії, дехто створив барикади, щоб стримати поліцію. Усередині будівлі можна було помітити протестувальників, які намагалися побудувати нові барикади зі стільцями.
- Протестувальники також підняли прапор Бразильської імперії над Конгресом, а інших можна було побачити, коли вони нищили вікна в будівлі Федерального верховного суду Бразилії. Солдати увійшли до офісу президента, коли офіцери з двох гелікоптерів стріляли, схоже, проти заколотними боєприпасами та сльозогінним газом.
- Президент Луїс Інасіу Лула да Сілва, який вступив на посаду 1 січня, перебував у Сан-Паулу і сказав, що сумніви Болсонару щодо легітимності виборів стимулювали наслідки нападу.
- Болсонару перебуває у Флориді, куди він прибув наприкінці минулого місяця, коли його президентство добігало кінця. Після його поразки в жовтні його прихильники розташувалися біля військових баз по всій країні та закликали збройні сили взяти під контроль уряд і зупинити інавгурацію Лули.
- Лула - теж колишній президент, який був ув’язнений за звинуваченнями в корупції до того, як його перемога в жовтні над Болсонару завершилася видатним політичним поверненням.
Нагадаємо, що раніше новий президент Бразилії подав до суду на Болсонару. Його звинувачують у зловживанні владою та "нападах" на виборчу систему країни. Позови мають на меті заборонити балотуватися на виборах у майбутньому.
Додамо, Луїс Інасіо Лула да Сілва переміг Жаїру Болсонару: Сілва отримав 50,9% голосів, а Болсонару 49,1%. Це вагомий результат для 77-річного да Сілви, чиє ув’язнення у 2018 році через корупційний скандал відсторонило його від виборів 2018 року, які привели до влади Болсонару.
Раніше президент України Володимир Зеленський критично висловився про позицію нейтральності президента Бразилії Жаїра Болсонару у війні Росії проти України.